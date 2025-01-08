Manchester United sözleşmesini uzatıyor!

Bu sezon Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Manchester United'dan flaş bir hamle geldi.



İngiliz devi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amad Diallo için harekete geçti.



GÖRÜLMELER TAMAMLANIYOR



Sky Sports'ta yer alan habere göre; 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde tarafların görüşmelerde son noktaya geldiği yazıldı. MANU'nun kısa süre içinde resmi olarak açıklama yapması bekleniyor.



İngiliz devinde bu sezon 28 maça çıkan Diallo, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



