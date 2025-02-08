Manchester City, zorlandığı maçta bir üst tura çıktı

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, zorlandığı maçta bir üst tura çıktı
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08 Şubat 2025 17:11
Son güncelleme 08 Şubat 2025 17:13
İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Konuk ekip, kaleci Stefan Ortega'nın kendi kalesine attığı golle 16. dakikada 1-0 geriye düşmesinin ardından 56. dakikada Abdukodir Khusanov ve 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı gollerle kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst sura yükselmeyi başardı.

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