Manchester City'ye Nottingham Forest çelmesi

Premier Lig'in 24'üncü haftasında Nottingham Forest ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City'ye Nottingham Forest çelmesi
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18 Şubat 2023 20:26
Premier Lig'in 24'üncü haftasında Nottingham Forest, Manchester City'yi konuk etti. The City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Manchester City'nin golünü 41. dakikada Bernardo Silva, Nottingham Forest'un golünü ise 84. dakikada Christopher Wood kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Nottingham Forest 25, Manchester City 52 puana yükseldi.

Bu maçın ardından City, maç eksiğiyle birlikte 54 puanla liderlik koltuğunda oturan Arsenal'in 2 puan gerisinde kaldı.

Gelecek hafta Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Nottingham Forest ise West Ham'a konuk olacak.

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