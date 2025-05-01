İngiltere Premier Lig'de sezon boyunca şampiyonluğun uzağında bir görüntü çizen Manchester City, yaz transfer dönemiyle birlikte kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.



Takımdan gidecek oyuncuları kararlaştıran City'de Jack Grealish'in de bileti kesildi.



2021 yılında Aston Villa'dan 117.50 milyon euro bedelle Manchester ekibinin yolunu tutan Grealish, sergilediği performansla beklentilerin uzağında bir sezon geçirdi ve elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



KİRALIĞA İZİN YOK



TalkSport'un haberine göre Manchester City'nin Grealish ile devam etme düşüncesi bulunmuyor. İngiliz oyuncu için kiralama tekliflerinin değerlendirmeye alınmayacağı, bonservisi ile gönderileceği belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Manchester City formasıyla 31 maça çıkan Grealish, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun Manchester City ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



