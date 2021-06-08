Kasımpaşa forması ile büyük çıkış yakalayan, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe 'nin yolunu tutan Mame Thiam'a eski takımından 'Yuvana dön' çağrısı yapıldı.
29 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapan Lacivert Beyazlılar'ın, 'Ayrılacak olursan, kapımız sana açık' mesajını verdiği kaydedildi.
Senegalli oyuncunun ise geleceği hakkındaki kararını takımın başına geçecek yeni hocayla yapacağı görüşme sonrasında vereceğini belirttiği kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcu ile ön görüşme yapan Lacivert Beyazlılar'ın, 'Ayrılacak olursan, kapımız sana açık' mesajını verdiği kaydedildi.
Senegalli oyuncunun ise geleceği hakkındaki kararını takımın başına geçecek yeni hocayla yapacağı görüşme sonrasında vereceğini belirttiği kaydedildi.