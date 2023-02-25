Mainz,Gladbach'ı evinde farklı mağlup etti

Bundesliga 22. haftasında Mainz, sahasında M'ladbach'ı farklı mağlup ett,

, Fotoğraf; AA
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Mainz,Gladbach'ı evinde farklı mağlup etti
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25 Şubat 2023 00:43
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Mainz, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.

MEWA Arena'da oynanan karşılaşmayı Mainz 4-0 kazanarak lig sıralamasında rakibinin üzerine çıktı.

Maçın 25. dakikasında Lee Jae-Sung ile öne geçen Mainz, ilk yarıyı önde tamamladı. 49'da Ingvartsen farkı ikiye çıkarırken üçünü golü 71'de Ajorque ve son sözü ise 90+3'te Weiper söyledi.

Bu sonuçla Mainz 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya kadar yükseldi. M'Gladbach ise 29 puanda kaldı.

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