Mainz,Gladbach'ı evinde farklı mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Mainz, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.



MEWA Arena'da oynanan karşılaşmayı Mainz 4-0 kazanarak lig sıralamasında rakibinin üzerine çıktı.



Maçın 25. dakikasında Lee Jae-Sung ile öne geçen Mainz, ilk yarıyı önde tamamladı. 49'da Ingvartsen farkı ikiye çıkarırken üçünü golü 71'de Ajorque ve son sözü ise 90+3'te Weiper söyledi.



Bu sonuçla Mainz 32 puana yükselerek maç fazlasıyla 7. sıraya kadar yükseldi. M'Gladbach ise 29 puanda kaldı.





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