Lugano - Beşiktaş maçının saati belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lugano maçının saati belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lugano - Beşiktaş maçının saati belli oldu
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16 Ağustos 2024 12:45
Beşiktaş'ın 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lugano maçının saati belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada; Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı ilk maçın TSİ 21.30'da oynanacağı ifade edildi.

29 Ağustos Perşembe günü oynanacak övanş maçının ise saati ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan Lugano - Beşiktaş maçının yayın haklarını EXXEN satın aldı.
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