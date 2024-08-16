Beşiktaş'ın 22 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Lugano maçının saati belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamada; Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı ilk maçın TSİ 21.30'da oynanacağı ifade edildi.
29 Ağustos Perşembe günü oynanacak övanş maçının ise saati ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan Lugano - Beşiktaş maçının yayın haklarını EXXEN satın aldı.
UEFA'dan yapılan açıklamada; Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı ilk maçın TSİ 21.30'da oynanacağı ifade edildi.
29 Ağustos Perşembe günü oynanacak övanş maçının ise saati ise henüz açıklanmadı.
Öte yandan Lugano - Beşiktaş maçının yayın haklarını EXXEN satın aldı.
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