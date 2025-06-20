Liverpool, Florian Wirtz'i açıkladı!

Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı.İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro ödeyecek. Wirtz, bu bedelle Bundesliga tarihinin en pahalı satışı oldu.Liverpool, 22 yaşındaki futbolcu ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Wirtz, Jeremie Frimpong'un ardından bu yaz Bayer Leverkusen'den Liverpool'a imza atan ikinci futbolcu oldu.Wirtz, Liverpool'a imzasının ardından,dedi.Premier Lig'de kendisini göstermek istediğini söyleyen Alman yıldız,diye konuştu.Eski takımı Bayer Leverkusen'de 197 maçta süre bulan Wirtz, 57 gol attı ve 65 asist yaptı.