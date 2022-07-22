Liverpool'da Darwin Nunez şova başladı!

İngiliz devi Liverpool ile Alman ekibi Leipzig hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Red Bull Arena'da oynanan maçı Liverpool 5-0'lık net bir skorla kazandı. İngiliz ekibinin gollerini 8. dakikada Muhammed Salah, 48, 51, 68 ve 90. dakikalarda yeni transfer Darwin Nunez kaydetti.



Liverpool'da Benfica'dan transfer edilen Darwin Nunez ikinci maçında 4 gollü müthiş bir başlangıç yaptı.



İngiliz ekibi bir sonraki hazırlık maçını 27 Temmuz'da Salzburg ile oynayacak.









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