Liverpool'a savunmacısından kötü haber!

Liverpool'a Fransız oyuncu Ibrahima Konate'den kötü haber geldi.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahalarında Real Madrid ile oynadıkları karşılaşmada Madrid oyuncusu Endrick ile yaşadığı pozisyon sonrası sakatlanan Konate 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.



Sakatlığı hakkında konuşan yıldız savunmacı, "Çarşamba akşamı harika bir maçın sonunda sakatlanmak çok sinir bozucuydu. Şimdi iyileşme sürecine başlıyoruz" dedi.



KAÇIRACAĞI MAÇLAR



Konaté, bu süre zarfında Manchester City, Newcastle, Everton, Girona, Fulham, Southampton, Tottenham, Leicester ve West Ham karşılaşmalarını kaçıracak. Sakatlığından sonra 5 Ocak'taki Manchester United maçına yetişmesi ya da 14 Ocak'taki Nottingham Forest karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.