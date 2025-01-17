Lincoln'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lincoln'ün yeni takımı belli oldu
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17 Ocak 2025 13:59
Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı.

Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.

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Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, şu ifadeleri kullanmıştı;

"İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız."

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Lincoln Henrique kiralık olarak gittiği Bragantino'da 49 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol- ve 4 asistlik skor katkısı verdi.





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