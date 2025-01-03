Lider Kocaelispor, evinde rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Lider Kocaelispor, evinde rahat kazandı!
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03 Ocak 2025 21:57
Son güncelleme 03 Ocak 2025 22:54
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

Mücadele, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Yeşil-Siyahlılar, 38 puanla ligin en tepesinde yer aldı. Iğdır FK ise 25 puanla 6. sırada konumlandı.

FERDİ TAYFUT UNUTULMADI

Bu arada dün hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur da unutulmadı. Maç öncesi statta Tayfur'un şarkıları çalındı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mahmut Gülle

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik, Markao (Dk. 64 Beridze), Tarkan Serbest (Dk. 81 Barış Alıcı), Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Ahmet Sağat), Yunus Emre Gedik, Mendes (Dk. 81 Caktas), Ahmet Oğuz, Mesut Can Tunalı (Dk. 75 Onur Öztonga), Caner Osmanpaşa

Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 75 Burak Altıparmak), Aleksic (Dk. 75 Thuram), Regattin, Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 87 Caner Cavlun), Guimaraes (Dk. 46 Halil İbrahim Sönmez), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Burak Çoban), Marcos Silva

Goller: Dk. 34 Markao, Dk 41 Mendes, Dk. 76 Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor)

Sarı Kartlar: Dk. 86 Yunus Emre Gedik (Kocaelispor), Dk. 73 Marcos Silva, Dk. 90+1 Hasan Hatipoğlu (Alagöz Holding Iğdır FK)

 



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