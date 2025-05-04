Leverkusen takıldı, Bayern Münih şampiyon oldu!

Almanya Ligi'nde Bayer Leverkusen bitime iki hafta kala Freiburg ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti.Leverkusen son iki hafta öncesinde 68 puanda kaldı. 76 puanı olan Bayern Münih 34 kez şampiyonluğa ulaştı. Bayern Münih ayrıca 2000'li yıllarda 25 senede 19. kez şampiyonluk yaşadı.Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Bayern Münih'in İngiliz golcüsü Harry Kane de profesyonel kariyerinde ilk kez kupa kazandı.Freiburg'un gollerini 44. dakikada Maximilian Eggestein ve 48. dakikada Piero Hincapie (kendi kalesine) kaydetti.Leverkusen'in golünü 82. dakikada Florian Wirtz ve 9. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.Geçtiğimiz sezonu Xabi Alonso ile şampiyon olarak kaptan Leverkusen, bu sezon ikinciliği garantiledi.