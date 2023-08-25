Leipzig evinde farklı kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında RB Leipzig evinde Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; Imago
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Leipzig evinde farklı kazandı!
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25 Ağustos 2023 23:34
Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında RB Leipzig evinde Stuttgart'ı ağırladı. Karşılaşmayı Leipzig 5-1'lik farklı skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51'de Henrichs, 63'de Olmo, 66'de Openda, 74'de Kampl ve 76'da Xavi Simons'tan geldi.
Stuttgart'ın tek golünü ise 35. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Leipzig maç fazlasıyla 2.sıraya yerleşirken Stuttgart 5.sırada yer aldı.

Gelecek hafta Leipzig, Union Berlin'e konuk olacak. Stuttgart ise sahasında Freiburg ile karşılaşacak.

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