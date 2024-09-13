Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Jonas Valanciunas'ı Lakers'a getirmek için bu yaz maaşında indirime gitmeyi teklif ettiği bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin, James'in Lakers'ın bu yaz Valanciunas'ı kadrosuna katmasını sağlama amacıyla maaşında indirime gitmeye istekli bir tavır sergilemiş olduğunu söyledi.



McMenamin ayrıca Lakers'ın elinde Dalton Knecht, Jalen Hood-Schifino ve Max Christie gibi genç yeteneklerin yanı sıra D'Angelo Russell'ın 18,6 milyon dolarlık sona eren sözleşmesini de kullanma olanağına sahip olsa da, Valanciunas yolunda başarıya ulaşamadığını kaydetti.



Bu yaz sınırsız serbest oyuncu olan Litvanyalı pivot Valanciunas, Lakers'ın ilgisine rağmen sonunda Washington Wizards ile üç yıllığı 30 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı tercih etmişti.



2023-24 sezonunda Valanciunas, New Orleans Pelicans formasıyla maç başına 12,2 sayı, 8,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Valanciunas'ın resmin dışında kalmasıyla ise James, Lakers ile iki yıllığı 101 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU