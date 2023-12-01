New Orleans Pelicans, forvet Larry Nance Jr.'ın sağ kaburgasındaki kırığın nüksettiğini ve yaklaşık dört ila altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



İlk kez 13 Kasım'da sakatlık teşhisi konulan Nance Jr., bu sebeple dört maç kaçırmıştı.



30 yaşındaki oyuncunun 22 Kasım'da Sacramento Kings'e karşı oynamasına izin verilmiş ve hastalık nedeniyle Çarşamba günü Philadelphia 76ers'a karşı kenarda oturmadan önce, New Orleans'ın bir sonraki üç maçında forma giymişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU