Larry Nance Jr. 4-6 hafta arası yok!

New Orleans Pelicans, forvet Larry Nance Jr.'ın sağ kaburgasındaki kırığın nüksettiğini ve yaklaşık dört ila altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Larry Nance Jr. 4-6 hafta arası yok!
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01 Aralık 2023 12:07
New Orleans Pelicans, forvet Larry Nance Jr.'ın sağ kaburgasındaki kırığın nüksettiğini ve yaklaşık dört ila altı hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

İlk kez 13 Kasım'da sakatlık teşhisi konulan Nance Jr., bu sebeple dört maç kaçırmıştı.

30 yaşındaki oyuncunun 22 Kasım'da Sacramento Kings'e karşı oynamasına izin verilmiş ve hastalık nedeniyle Çarşamba günü Philadelphia 76ers'a karşı kenarda oturmadan önce, New Orleans'ın bir sonraki üç maçında forma giymişti.

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