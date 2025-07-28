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La Liga'da teknik direktörlere "VAR incelemesi talep etme" hakkı

La Liga yönetimi, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı iki kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

calendar 28 Temmuz 2025 20:34 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 21:54
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
La Liga'da teknik direktörlere 'VAR incelemesi talep etme' hakkı
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 İspanya'da La Liga yönetimi, yeni sezonda teknik direktörlerin VAR incelemesi talep etmesine izin veren yeni kural getirecek.

İspanyol COPE radyosunun haberine göre, bu sezon teknik direktörlere "orta hakemi maç başı 2 kez VAR incelemesine çağırma hakkı" verecek.

Haberde, eğer itiraz yanlış bir kararın bozulmasına yol açarsa, teknik direktör bir başka itirazda bulunma hakkını koruyacak fakat hakemin kararı onaylanırsa, ek itiraz hakkı verilmeyeceği belirtildi.

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