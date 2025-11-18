Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, sol dizinden geçirdiği sakatlığın ardından rehabilitasyon sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve bu sezon sahalara dönmeye yönelik çalışmalar yapıyor.Underdog NBA'in haberine göre Irving'in yakın çevresinden biri,dedi.Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings karşısında yaşadığı sol diz sakatlığı nedeniyle o tarihten bu yana forma giymiyor.33 yaşındaki yıldız oyuncu mart ayının sonlarında ameliyat olmuş ve rehabilitasyon sürecinde yedi ayı geride bıraktı.Son haftalarda hafif antrenmanlara ve şut çalışmalarına başlaması, tam yoğunluklu basketbola dönüş yolunda olumlu bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.Dallas Mavericks cephesi henüz kesin bir dönüş tarihi vermekten kaçınıyor ancak sürecin şekillenmeye başladığı ifade ediliyor.