18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Kyrie diz sakatlığında ilerleme kaydediyor, bu sezon dönebilir

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, sol dizinden geçirdiği sakatlığın ardından rehabilitasyon sürecinde istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve bu sezon sahalara dönmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

calendar 18 Kasım 2025 12:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyrie diz sakatlığında ilerleme kaydediyor, bu sezon dönebilir
Underdog NBA'in haberine göre Irving'in yakın çevresinden biri, "Play-offlar olsaydı şu an oynardı," dedi.

Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings karşısında yaşadığı sol diz sakatlığı nedeniyle o tarihten bu yana forma giymiyor.


33 yaşındaki yıldız oyuncu mart ayının sonlarında ameliyat olmuş ve rehabilitasyon sürecinde yedi ayı geride bıraktı.

Son haftalarda hafif antrenmanlara ve şut çalışmalarına başlaması, tam yoğunluklu basketbola dönüş yolunda olumlu bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.

Dallas Mavericks cephesi henüz kesin bir dönüş tarihi vermekten kaçınıyor ancak sürecin şekillenmeye başladığı ifade ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
