Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşalra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, satranç seti ve spor malzemesi hediye etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye
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21 Mayıs 2020 21:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından satranç seti ve spor malzemeleri gönderildi.

Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç seti ve spor malzemelerini vatandaşlara teslim etti.

Vatandaşlara ayrıca Vali Ozan Balcı'nın gönderdiği Tokat'ın yöresel sofra bezi de hediye edildi.

 

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