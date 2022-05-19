Küllerinden doğan Rangers'ın yüzü finalde gülmedi

Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl 120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Rangers, son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı.



2011-2012 sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon avroluk borçla iflas eden ve 4.lige düşen İskoçya'nın köklü kulübünü satın alan İngiliz iş insanı Charles Green, ekonomik sebeplerden dolayı kulübün ismini Glasgow Rangers'dan The Rangers Football Club olarak değiştirdi.



Art arda üst liglere çıkan Rangers, 2016 yılında İskoçya 1. ligine geri döndü.



Bu zamana kadar tarihindeki tek Avrupa kupasını 1972'de Avrupa Kupa Galiplerini kazanarak elde eden Rangers, Avrupa'daki 6. final maçında penaltılarda kaybetti.





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