Korona günlerinde Ramazan yasakları..



RAMAZAN İÇİN FETVA



MISIR: Ülkede camiler ramazan boyunca kapalı kalacak. Fakirlere yemek verilen toplu iftarlar da yasak kapsamında olacak. Sağlık çalışanlarının eğer kendilerine zarar verdiğini düşünüyorlarsa oruç tutmak zorunda olmadığını söyleyen Mısır Müftüsü Şevki Allam, söz konusu önlemlerin aile ilişkilerinin iyileştirilmesi ve işbirliği ruhunun geliştirilmesi için bir fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. 7 Nisan'daki El Ezher Üniversitesi fetvasında "Müslümanların ramazanda oruç tutmaması, eğer su içmemenin sağlığa zarar verdiğine yönelik bilimsel bir bulgu yoksa caiz değildir" ifadesi yer almıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden temsilcilerin ve Mısırlı doktorların yer aldığı bir toplantı sonrasında açıklama yapan El Ezher Üniversitesi, şu ana kadar oruç tutmanın sağlık tehlikesi yarattığını gösteren bir bilimsel çalışmanın bulunmadığına dikkat çekti. Mısır'da hâlihazırda akşam 19.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'a kadar uzatılmıştı.



ENDONEZYA: Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da Ulema Konseyi insanlardan dini vecibelerini evlerinde yerine getirmelerini talep etti. Konsey tarafından yapılan açıklamada "Kalabalıkları önlemek ibadetin sınırlandırılması demek değildir. Bugünün bağlamında büyük kalabalıklardan kaçınmak ve evde kalmak bir ibadet şeklidir" ifadesi kullanıldı. İnsanlardan yakınlarını görmek için başka kentlere seyahat etmekten kaçınmaları istendi. Endonezya'da vaka sayısı 5.516'yı bulurken, 496 kişi de hayatını kaybetti.



ÜRDÜN: Din İşleri Bakanlığı, ülkede ramazan ayı boyunca camilerde ibadet yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ülkede sıkı bir şekilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kısa süre içinde esnetilmesi bekleniyor. Ürdün makamlarına göre, ilk adım küçük işletmelerin açılmaya başlaması olacak. Ürdün'de 401 vaka ve 7 can kaybı ilan edildi.





Salgın nedeniyle bu yıl ramazan ayı buruk geçeceğe benziyor. Birçok ülkede camiler kapalı kalmaya devam edecek. İftar çadırları, toplu iftarlar olmayacak, teravih namazları da evlerde kılınacak. İşte bazı Müslüman ülkelerindeki ramazan önlemleri:Ülkede ramazan ayı boyunca camiler kapalı kalacak, toplu teravih namazlarının kılınmasına izin verilmeyecek. İslami İşler Davet ve İrşat Bakanı Abdüllatif el Şeikh, "Camilerde 5 vakit namazın askıya alınması teravih namazının askıya alınmasından daha önemli bir durum. Evde ya da camide kılalım Allah'a teravih namazımızı kabul etmesini istiyoruz. Allah'tan evdeki namazlarımızı kabul etmesini ve dünya genelindeki bu salgın karşısında insanlığı koruması için dua ediyoruz" dedi. Suudi Arabistan genelinde 'belirsiz bir süre için' sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Umre ve hac ziyaretlerini durduran ülkede Kabe'de de ibadetler askıya alınmış durumda. Ülkede 5.862 vaka bulunurken, 79 kişi hayatını kaybetti.