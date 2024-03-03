Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Pendikspor deplasmanına konuk oldu. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla deplasman ekibi oldu.



Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.



Pendikspor'da sarı kart gören Fredrik Midtsjö ve Alpaslan Öztürk, cezalı duruma düştü. İki futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



Konyaspor, Pendikspor galibiyetiyle birlikte ligde 182 gün sonra deplasman galibiyeti aldı.



Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 31 puana yükseldi. İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına çıkan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.



Konyaspor, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Konyaspor, penaltıdan golü buldu. Sequeira'nın Ndao'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.



32. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, şutu az farkla üstten auta gitti.



38. dakikada Nzonzi'nin uzun pasında orta sahada topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Oğulcan Ülgün'e aktardı. Alpaslan Öztürk'ün Oğulcan Ülgün'e müdahalesiyle top direğe çarparak dışarı çıktı.



43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.



Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





56. dakikada Guilherme'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hadebe topu altıpas çizgisi önüne indirerek vurdu. Soner Dikmen, meşin yuvarlağı auta gönderdi.



68. dakikada Konyaspor savunasından seken topu önünde bulan Thiam, sağ kanattan orta açtı. Erencan, altıpas çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.



73. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Hadebe'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Ethemi, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştui: 0-2.



85. dakikada Diaby'nin ortasında Umut Nayir, topu göğsüyle penaltı noktasında bulunan Erencan'a indirdi. Erencan'ın şutunda top, auta gitti.



Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Pendik



Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba (Dk. 61 Erencan Yardımcı), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 72 Gökcan Kaya), Thiam (Dk. 83 Eze), Halil Akbunar (Dk. 61 Diaby), Umut Nayir



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 76 Ahmet Oğuz), Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip (Dk. 63 Ethemi), Soner Dikmen (Dk. 87 Kahraman Demirtaş), Oğulcan Ülgün (Dk. 86 Yunus Mallı), Ndao, Cikalleshi (Dk. 63 Sambou)



Goller: Dk. 12 Cikalleshi (Penaltıdan), Dk. 73 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 53 Slowik, Dk. 58 Hadebe, Dk. 65 Sambou, Dk. 90+6 Ethemi (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 55 Rassoul, Dk. 58 Midtsjö, Dk. 60 Sequeira, Dk. 90+1 Diaby, Dk. 90+6 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor)





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