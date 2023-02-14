Konyaspor'dan iki transfer

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, iki transfer birden açıkladı.



Yeşil-beyazlılar, Dinamo Zagreb'ten Mahir Emreli ve Manchester City'den Marlos Moreno'yu kadrosuna kattığını duyurdu.



İşte Konyaspor'un açıklaması:



"arabam. Com Konyaspor'umuz, 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet Mahir Emreli'nin 2022-23 sezonuna kadar transferi konusunda Hırvatistan Süper Lig takımlarından Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardı.



Azerbaycan Milli Takımı formasını 39 kez giyen Mahir Emreli bu sezon takımı Dinamo Zagreb ile toplam 13 maça çıktı ve 3 gol attı.



Takımımızın diğer transferi ise 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Marlos Moreno oldu.



arabam.com Konyaspor'umuz Kolombiyalı orta saha oyuncusu Marlos Moreno'nun 2022-23 sezonuna kadar transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile anlaşmaya vardı.



Orta saha sağ ve sol kanat bölgesinde görev yapan Marlos Moreno son olarak Fransa 1.Lig takımlarından Troyes forması giydi.



Kulübümüz, önümüzdeki günlerde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ara transfer döneminde takımımıza katılan futbolcularımıza imza töreni gerçekleştirecektir."





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