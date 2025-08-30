30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-05'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-431'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-278'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-037'

Kocaelispor, Kayserispor ile yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 30 Ağustos 2025 21:04 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 21:28
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor, Kayserispor ile yenişemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Kocaelispor, Kayserispor'u konuk etti.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golünü 90. dakikada Laszlo Benes kaydetti. Kocaelispor ise 90+5. dakikada Bruno Petkovic'in attığı golle eşitliği sağladı.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLIK

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Ryan Mendes sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine Oğulcan Çağlayan dahil oldu.



KOCAELİSPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Kocaelispor'un 56. dakikada Joseph Nonge ile bulduğu gol, hakem Yasin Kol'un pozisyonu inceleyip Nonge'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etmesi üzerine iptal edildi.

Bu sonucun ardından, ligde 1 maçı eksik olan Kayserispor puanını 2'ye çıkardı. Kocaelispor ise 1 puana yükselerek ligdeki ilk puanını aldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kocaelispor, Gaziantep deplasmanına gidecek. Kayserispor, Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Bu arada, Kocaelisporlu ve Zecorner Kayserisporlu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası dışında topla buluşan Nonge Boende, ceza sahasına girerek kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Yasin Kol, Nonge Boende'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Kocaelispor atağında Nonge Boende'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın elinde kaldı.

76. dakikada Benes'in çok uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Jovanovic zorlukla çeldi.

90. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Zecorner Kayserispor'da penaltı noktasındaki Benes, savunmadan seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+5. dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Muharrem Cinan'ın taç atışıyla ceza sahası içinde yaşanan karambolde Petkovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi. 

Stat: Kocaeli

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum

Kocaelispor: Jovanovic, Appindangoye (Dk. 46 Linetty), Syrota, Muharrem Cinan, Dijksteel, Show (Dk. 85 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl, Nonge Boende (Dk. 85 Agyei), Can Keleş (Dk. 75 Rivas), Mendes (Dk. 10 Oğulcan Çağlayan), Petkovic

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Abdulsamet Burak (Dk. 75 Kayra Cihan), Denswil, Gökhan Sazdağı, Carole, Ackah (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Ramazan Civelek (Dk. 75 Opoku), Benes, Cardoso, Mendes (Dk. 86 Talha Sarıarslan), Tuci (Dk. 86 Mane)

Goller: Dk. 90 Benes (Zecorner Kayserispor), Dk. 90+5 Petkovic (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Can Keleş, Dk. 84 Linetty, Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 70 Cardoso, Dk. 71 Gökhan Sazdağı (Zecorner Kayserispor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.