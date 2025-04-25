Kobe'nin ilk maçında giydiği forma, rekor fiyata satıldı

NBA'in efsane ismi Kobe Bryant'ın 1996 yılında Los Angeles Lakers formasıyla ilk maçına çıktığında giydiği forma, açık artırmada 7 milyon dolara alıcı buldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kobe'nin ilk maçında giydiği forma, rekor fiyata satıldı
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25 Nisan 2025 12:31
Son güncelleme 25 Nisan 2025 12:35
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın 1996-97 sezonundaki çaylak yılına ait, ilk maçı da dahil olmak üzere yedi farklı maçta giydiği Lakers forması, Sotheby's müzayede evinde tam 7 milyon dolara alıcı bularak yeni bir rekora imza attı.

Formanın, Kobe'nin ilk hazırlık maçı (16 Ekim 1996), ilk normal sezon maçı (3 Kasım 1996) ve medya günü gibi önemli anlarda giyildiği doğrulandı. Bu forma daha önce 2012 yılında yalnızca 115.242 dolara satılmıştı.

Satış, Bryant'a ait bir spor koleksiyon ürünü için şimdiye kadar ödenen en yüksek meblağ oldu. Önceki rekor, 2007–08 MVP sezonunda giydiği ve imzaladığı formanın 5.8 milyon dolara satılmasıydı.

Sotheby's Modern Koleksiyonlar Başkanı Brahm Wachter, "Sporcuların çıkış maçları geri getirilemeyecek eşsiz anlardır. Kobe gibi ikonlar için bu tür anlar çok daha anlamlı hale gelir," dedi.

7 milyon dolarlık bu forma, şimdiye kadar satılan en pahalı dördüncü maç forması oldu. İlk üçte Babe Ruth'un 'called shot' beyzbol forması (24 milyon $), Michael Jordan'ın 'The Last Dance' forması (10.1 milyon $) ve Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' forması (9.3 milyon $) yer alıyor.

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