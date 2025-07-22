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Kings, McDermott ile 1 yıllık 3.6 milyon dolara yeniden anlaştı

Veteran şutör Doug McDermott, Sacramento Kings ile 1 yıllık, 3.6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 22 Temmuz 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, McDermott ile 1 yıllık 3.6 milyon dolara yeniden anlaştı
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Veteran şutör Doug McDermott, Sacramento Kings ile 1 yıllık, 3.6 milyon dolarlık yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

McDermott'un menajeri Mark Bartelstein, oyuncunun Kings'teki ikinci sezonuna devam edeceğini doğruladı. 33 yaşındaki şutör forvet, geçtiğimiz sezon Sacramento formasıyla 42 maçta forma giymişti.

McDermott, 2024-25 sezonunda sınırlı süre almasına rağmen %43.6 ile üçlük isabeti sağlayarak takımına dış şut katkısı verdi. Sezonu 3.5 sayı ortalamasıyla tamamladı.


2014'te Chicago Bulls tarafından ilk turdan draft edilen McDermott, 11 sezonluk kariyerinde 8.6 sayı ortalaması yakalarken, %41.1 üçlük yüzdesiyle ligde istikrarlı bir şut tehdidi oluşturdu.

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