Serie A'da Napoli, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahip ekip 4-0'lık skorla kazandı.



Napoli'ye golleri getiren golleri; 35 ve 62'de Khvicha Kvaratskhelia, 45. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae attı.



Napoli'de Elif Elmas, oyuna 70. dakikada dahil oldu.



Bu sonucun ardından Napoli, lige 2'de 2 ile başladı ve puanını 6'ya çıkardı. Monza henüz puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Fiorentina deplasmanına gidecek. Monza, Udinese'yi ağırlayacak.





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