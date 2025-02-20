Brooklyn Nets, eski ilk 10 draft seçimlerinden Killian Hayes ile 10 günlük bir sözleşme imzaladı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Hayes'in transferine yer açmak için Nets, tecrübeli oyuncu Bojan Bogdanovic'i serbest bırakacak.



Ayrıca, iki yönlü kontrata sahip Tyrese Martin'in sözleşmesinin standart bir NBA kontratına çevrileceği bildirildi.



Bogdanovic, bu sezon hiç forma giymedi. Geçen yıl sol ayağından ameliyat olan yıldız oyuncu, Charania'nın haberine göre sezonu kapatacak ikinci bir operasyon geçirecek.



Nets, Bogdanovic'i yaz döneminde Mikal Bridges takası kapsamında New York Knicks'ten geri getirmişti. 35 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2014-17 yılları arasında Brooklyn'de başlamıştı.



Geçtiğimiz sezon Knicks ve Detroit Pistons formalarıyla 57 maça çıkan Bogdanovic, 15,2 sayı, 2,7 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Öte yandan, Hayes son dönemde Brooklyn Nets'in G League takımı Long Island Nets'te forma giyiyordu. 2023-24 sezonunda Detroit Pistons'ta oynayan oyun kurucu, 6,9 sayı ve 4,9 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.



Tyrese Martin ise sezon boyunca Brooklyn formasıyla 36 maçta 7,8 sayı ortalaması tutturdu.



