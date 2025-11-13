Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, genel menajer Nico Harrison'ın görevden alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Kidd, kararın organizasyon için zor olduğunu fakat NBA'de hayatın devam ettiğini vurguladı.Kidd şöyle konuştu:Harrison'ın gönderilmesi, Luka Dončić'in Şubat ayında Los Angeles Lakers'a, karşılığında Anthony Davis'in Dallas'a geldiği dev takasın ardından Mavericks tarafında başlayan yeniden yapılanma sürecinin en büyük kırılma noktalarından biri oldu.Kidd, kulübün kontrol edebileceği iki şey olduğunu vurguladı:Koç Kidd ayrıca, Harrison'a yönelik tepkinin takım üzerindeki etkisine de değindi. Özellikle iç sahada serbest atış sırasında yükselen "Fire Nico!" tezahüratlarının oyuncuları olumsuz etkilediğini söyledi:Kidd sözlerini, takımdaki eksiklere rağmen verilen çabanın takdir edilmesi gerektiğini belirterek tamamladı:Mavericks, sezonun ilk 12 maçında 3-9'luk bir dereceye sahip.