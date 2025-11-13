13 Kasım
Kidd, Harrison'ın gönderilmesi üzerine: "Saygısızlık..."

Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, genel menajer Nico Harrison'ın görevden alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Kidd, kararın organizasyon için zor olduğunu fakat NBA'de hayatın devam ettiğini vurguladı.

calendar 13 Kasım 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kidd, Harrison'ın gönderilmesi üzerine: 'Saygısızlık...'
Dallas Mavericks başantrenörü Jason Kidd, genel menajer Nico Harrison'ın görevden alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Kidd, kararın organizasyon için zor olduğunu fakat NBA'de hayatın devam ettiğini vurguladı.

Kidd şöyle konuştu:

"Herkes için zor bir gündü. Son dört yılı birlikte geçirdiğiniz birinin ayrılması hiçbir zaman kolay değil. Ama NBA'de sezon devam ediyor. İleriye bakmalıyız. Biz kazanmak için buradayız."


Harrison'ın gönderilmesi, Luka Dončić'in Şubat ayında Los Angeles Lakers'a, karşılığında Anthony Davis'in Dallas'a geldiği dev takasın ardından Mavericks tarafında başlayan yeniden yapılanma sürecinin en büyük kırılma noktalarından biri oldu.

Kidd, kulübün kontrol edebileceği iki şey olduğunu vurguladı:

"Kontrol edebileceğimiz iki şey var: enerji ve efor. Bir iş kararı alındı. Biz ileriye gitmeliyiz. Riccardi ve Finley'in yeni rollerinde iyi iş çıkaracağına inanıyoruz."

Koç Kidd ayrıca, Harrison'a yönelik tepkinin takım üzerindeki etkisine de değindi. Özellikle iç sahada serbest atış sırasında yükselen "Fire Nico!" tezahüratlarının oyuncuları olumsuz etkilediğini söyledi:

"Bu tür şeyleri umarım bir daha yaşamak zorunda kalmayız çünkü biraz saygısızcaydı. Oyuncular çok çalışıyor, kazanmak için sahaya çıkıyorlar. Serbest atış sırasında böyle bir tezahüratın yapılması gerçekten saygısızcaydı. Taraftarlar mesajlarını verdi, anlıyorum, ama artık ilerlememiz gerekiyor."

Kidd sözlerini, takımdaki eksiklere rağmen verilen çabanın takdir edilmesi gerektiğini belirterek tamamladı:

"Taraftarların bir iyileşme süreci yaşadığını anlıyorum ama bu oyuncular her şeylerini veriyor. Takasta sonra çocuklar ellerindeki her şeyi ortaya koydu. 100 milyon dolardan fazla bir maaş yükü kenarda oturuyor ve buna rağmen rekabet içindeyiz. Maçlarda kalıyoruz, kazanmayı öğreniyoruz. Artık biraz kredi almamız gerektiğini umuyorum."

Mavericks, sezonun ilk 12 maçında 3-9'luk bir dereceye sahip.

