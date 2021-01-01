Kerr: "Warriors'taki başarım, Popovich'ten öğrendiklerimdir"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ta elde ettiği başarının çoğunun San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich'ten öğrendiklerine dayandığını söyledi.



Kerr, Arizona Üniversitesi'nden Lute Olson ve NBA'den Lenny Wilkens ile Phil Jackson da dahil olmak üzere, kariyeri boyunca kendisine mentörlük yapan koçlara övgülerde bulundu:



"Bazen kariyerime baktığımda, her şey nasıl olup bitti şaşırıyorum. Bana rehberlik eden harika insanlar oldu. Durup bunun hakkında çok fazla düşünmeyeceğim çünkü öbür türlü gereğinden fazla meraka düşmüş olurum."



Kerr, Golden State'de yaptıklarının çoğunun eski koçu olan ve beraberinde ABD Milli Takımı'nda çalıştığı Popovich'ten geldiğini açıkladı:



"Onun için dört sezon oynadıktan ve onunla çalışma fırsatı bulduktan sonra, basketbol, insanlar ve kültür hakkında çok şey öğrendim. Golden State'de yaptığımız şeylerin çoğu, Pop'tan öğrendiklerimden geliyor. Ama bana öğrettiği en önemli şey, kendiniz olmanız gerektiği. Başkası olamazsınız, kendiniz olmalısınız."



56 yaşındaki Kerr, Warriors'ın LA Clippers'a karşı ilk tur serisini kaybetmesinin ardından 2014 yılında işe alınmıştı ve o zamandan beri, beş yılda üç şampiyonluk kazanarak tarihteki herhangi bir takım içinde en başarılı dönemlerden birine liderlik etmişti.



