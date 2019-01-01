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Kemba, Boston'dan önce New York'a gitmek istemiş!

Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, 2019'da Celtics yerine New York Knicks ile anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Kemba Walker, 2019'da Celtics yerine New York Knicks ile anlaşmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Kemba'nın serbest oyuncu olarak ilk tecrübesi, muhtemelen NBA kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ligdeki ilk sekiz yılı boyunca Charlotte Hornets'ta oynadıktan sonra, Walker geçtiğimiz yaz Celtics'e katılmıştı.

Yeni ekibinin şampiyonluk için Charlotte'tan daha güçlü bir yarışmacı olduğuna şüphe yokken, Walker'ın Boston'ı en başta potansiyel bir hedef olarak görmediği ortaya çıktı.

The Ringer'ın R2C2 podcast'inde Walker, başlangıçta neredeyse Knicks ile imza atacağını söyledi:

"Evet. Çok ciddiydi. Hem de çok. Boston gelmeden önce Knicks en önemli önceliklerimden biriydi, çünkü başka bir oyuncu daha alacaklarını düşünüyordum. Ama olmadı."

Knicks'in oyunculara serbest oyuncu döneminde cazip gelmemesi, Kemba'nın Boston'a gitme kararını etkilemişti. Boston'da şampiyonluk için rekabet etmeyi, New York'ta bir yeniden yapılanma projesinin parçası olmaya tercih etmişti.


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