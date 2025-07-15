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Napoli, Lorenzo Lucca transferinde sona doğru!

Napoli, Udinese'de forma giyen Lorenzo Lucca'nın transferini bitirmeye çok yakın.

calendar 15 Temmuz 2025 16:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Lorenzo Lucca transferinde sona doğru!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, santrfor transferinde mutlu sona çok yakın.

TOPLAM 35 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli, Lorenzo Lucca için Udinese ile transfer görüşmelerini oldukça ilerletti.

Anlaşmanın, 9 milyon Euro kiralama bedeli ve 26 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde bitmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 36 maçta forma giyen 24 yaşındaki İtalyan golcü, 14 gol ve 2 asist kaydetti.

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