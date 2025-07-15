Napoli, Lorenzo Lucca transferinde sona doğru!

Transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, santrfor transferinde mutlu sona çok yakın.



TOPLAM 35 MİLYON EURO



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli, Lorenzo Lucca için Udinese ile transfer görüşmelerini oldukça ilerletti.



Anlaşmanın, 9 milyon Euro kiralama bedeli ve 26 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde bitmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 36 maçta forma giyen 24 yaşındaki İtalyan golcü, 14 gol ve 2 asist kaydetti.



