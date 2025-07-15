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Tadic için Atletico Madrid iddiası!

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in, Atletico Madrid ile anlaşma sağlamaya yakın olduğu öne sürüldü.

calendar 15 Temmuz 2025 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Tadic için Atletico Madrid iddiası!
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor. Sırp basınına göre tecrübeli yıldız, Atletico Madrid ile anlaşmak üzere.

Telegraf'ın haberine göre Tadic, Salı günü İspanya'ya giderek Diego Simeone yönetimindeki Madrid ekibiyle son görüşmeleri gerçekleştirecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı. Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirtti.


Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.

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