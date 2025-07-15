Fenerbahçe'nin düşünmediği Emre Mor'a talip!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna kattı.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipteki o isim için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
EMRE MOR KOCAELİSPOR YOLCUSU
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emre Mor'u gündemine aldığı öğrenildi.
Körfez ekibinin, Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipteki o isim için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
EMRE MOR KOCAELİSPOR YOLCUSU
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emre Mor'u gündemine aldığı öğrenildi.
Körfez ekibinin, Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.