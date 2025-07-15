15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
18:00
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Fenerbahçe'nin düşünmediği Emre Mor'a talip!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Emre Mor'a Kocaelispor talip oldu.

calendar 15 Temmuz 2025 12:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin düşünmediği Emre Mor'a talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başladığı günden bu yana Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'i kadrosuna kattı.

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipteki o isim için flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

EMRE MOR KOCAELİSPOR YOLCUSU

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Emre Mor'u gündemine aldığı öğrenildi.

Körfez ekibinin, Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu için resmi teklifte bulunacağı öne sürüldü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.