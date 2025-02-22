Trendyol 1. Lig'de 25. hafta maçında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 bitti.



Keçiörengücü, maçın 22. dakikasında Mame Biram Diouf'ın golüyle mücadele 1-0 öne geçti.



Geriye düşen Gençlerbirliği oyunda kontrolü ele aldı. 29'da Daniel Popa ile durumu 1-1 yapan kırmızı-siyahlılar, 38. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltıdan attığı gole 2-1 öne geçti. Daniel Popa'nın 45+1. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gittiler.



Maçı bırakmayan Keçiörengücü, 57'de Okwuchukwu Ezeh ile durumu 2-2 yaptı. 90. dakikada Mame Biram Diouf bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle maçı 3-3 bitirdi.



Bu beraberliğin ardından Keçiörengücü puanını 37 yaptı. Gençlerbirliği de 43 puana ulaştı.



Gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Manisa FK'yı ağırlayacak.



Stat: Aktepe



Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Arif Dilmeç



Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker (Dk. 88 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore, Erkam Develi (Dk. 46 Görkem Bitin), Camara (Dk. 59 Hasan Ayaroğlu), Marcos Silva (Dk. 59 Rroca), Dembele (Dk. 46 Ezeh), Diouf



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek (Dk. 28 Oğuzhan Berber), Adem Eren Kabak, Nalepa (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 46 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 87 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 69 Gaucho)



Goller: Dk. 22 ve 90 Diouf, Dk. 57 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 29 ve 45+1 Popa, Dk. 38 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 33 Dembele, Dk. 36 Metin Uçar, Dk. 43 Caulker, Dk. 71 Ezeh, Dk. 86 Traore, Dk. 90+4 Orhan Nahırcı (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+4 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)



