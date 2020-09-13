Kayserispor, tek golle 3 puanı aldı!

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Zoran Kvrzic kaydetti.



Kasımpaşa, 53. dakikada Anıl Koç ile eşitliği sağladı ancak gol, yapılan VAR incelemesi sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi.



Kayserispor'un 7 yeni transferi, lisansları yetişmediği için (24 saat kuralı) karşılaşmada forma giyemedi.



Sezona 3 puanla başlayan Kayserispor, 7. sıraya yükseldi. Puansız bir başlangıç yapan Kasımpaşa ise 17. sırada yer aldı.



Kayserispor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan taşıdığı ve ortaladığı topa ceza alanında gelişine vuran Kvrzic, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.



11. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tirpan'ın ceza sahası içinde yerden pasında müsait durumdaki Gohou, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



16. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Lung kalesinden çıkarak topu kontrol etti.



31. dakikada sağ kanattan başlayan Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarptı. Varga'nın sert vuruşunda, top auta gitti.



38. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl Koç'un ceza sahası içinde gelişine vurduğu top, ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle gol iptal edildi.



62. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın kale önüne gönderdiği etkili topu, kaleci Ramazan Köse uzanarak kontrol etti.



73. dakikada Tarkan Serbest'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Gohou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.



89. dakikada Uzodimma ceza sahası içine kadar topu taşıdı. Uzodimma'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağı Emre Demir'den önce Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel



Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 85 Emre Demir), Situm, Ömer Uzun (Dk 90+4 Adem Doğan)



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka ( Dk. 75 Alan), Aytaç Kara, Varga (Dk. 46 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou



Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 11 Oğuzhan Çapar, Dk. 59 Campanharo, Dk. 84 Lung (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 49. Jeanvier, Dk. 78 Alan (Kasımpaşa)



