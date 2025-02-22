Kayserili San Mames, Fenerbahçe'yi çağırıyor

Avrupa'da tek Türk takımı Fenerbahçe kaldı. Sarı-lacivertliler, Anderlecht zaferinin ardından artık 21 Mayıs'ta Bilbao'daki San Mames Stadı'nda Avrupa Ligi kupasını kazanmanın hayallerini kuruyor. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için Kayserili Aziz Mames de bir anlamda Fenerbahçe'yi Bilbao'ya çağırıyor.
AVRUPA'DA YAYGIN
Kim bu Aziz Mames? Hristiyanlık âleminde ermişlik katına ulaşmış Kapadokyalı azizlerden biri. Avrupa'daki birçok yere ismi verilmiş. Hasan Dağı'nın eteklerinde yaşamış, vahşi hayvanlardan bile elde ettiği sütle peynir, yoğurt yapıp, fakir Hristiyanlara dağıtarak yardım etmiş bir çoban.
İŞKENCEDEN GEÇTİ
Roma imparatoru Aurelianus'un (270-275) emriyle Kayseri'ye getirilerek işkenceyle öldürüldü.. Mezarı Kapadokyalı Hristiyanlar tarafından çok önemli bir ziyaret yeri haline dönüştürülmüş. Mezar Pir Şemmas adını alarak çok sonraları bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da ziyaret edilmiş.
TEPESİ TIRAŞLI PAPAZ
San Mames'in Kapadokya'daki türbesi dua edilen, mum yakılan; çaresizlere şifa aranılan bir yatır haline dönüştürülmüş. Şemmas adı eski Türkçede "Başının tepesi tıraşlı papaz" anlamına geliyor. Fenerbahçeliler şimdi azizin adını taşıyan Bilbao'daki statta final oynayıp, kupa kaldırırsa mucize olmaz.
AVRUPA'DA YAYGIN
Kim bu Aziz Mames? Hristiyanlık âleminde ermişlik katına ulaşmış Kapadokyalı azizlerden biri. Avrupa'daki birçok yere ismi verilmiş. Hasan Dağı'nın eteklerinde yaşamış, vahşi hayvanlardan bile elde ettiği sütle peynir, yoğurt yapıp, fakir Hristiyanlara dağıtarak yardım etmiş bir çoban.
İŞKENCEDEN GEÇTİ
Roma imparatoru Aurelianus'un (270-275) emriyle Kayseri'ye getirilerek işkenceyle öldürüldü.. Mezarı Kapadokyalı Hristiyanlar tarafından çok önemli bir ziyaret yeri haline dönüştürülmüş. Mezar Pir Şemmas adını alarak çok sonraları bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından da ziyaret edilmiş.
TEPESİ TIRAŞLI PAPAZ
San Mames'in Kapadokya'daki türbesi dua edilen, mum yakılan; çaresizlere şifa aranılan bir yatır haline dönüştürülmüş. Şemmas adı eski Türkçede "Başının tepesi tıraşlı papaz" anlamına geliyor. Fenerbahçeliler şimdi azizin adını taşıyan Bilbao'daki statta final oynayıp, kupa kaldırırsa mucize olmaz.
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