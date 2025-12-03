Kasımpaşa'da ayrılık kararı: Şota Arveladze!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Şota Arveladze hakkında kararını verdi.



Ligde kötü sonuçlar alan İstanbul ekibi, Yağız Sabuncuoğlu'nun bildirdiğine göre Gürcü teknik adam ile yollarını ayırdı.



Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Emre Belözloğlu ile görüşmelere başladı.



Kasımpaşa bu sezon Şota Arveladze yönetiminde ligde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 13 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde 14. sırada yer aldı.