Karşıyaka'da yaşananlar tadı kaçırdı

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır yaşadığı idari sıkıntılara rağmen zirve yarışını bırakmayan Karşıyaka iç sahadaki önemli sınavda en yakın rakiplerinden Düzcespor'a 2-0 yenilirken, şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.



Hafta içinde peşinat taksidi, hakediş ve Bornova 1877 galibiyetinin primi beklentisindeki futbolcuların yaptığı 2 günlük antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka, üzerine Düzce'ye yenilince moral çöküntüsü yaşadı. Ligde bu sınava kadar 7 maçtır yenilmeyen, ikinci yarıda 5 haftayı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçen İzmir ekibinin hafta içinde yaşananların ardından alınan şok yenilgiyle tadı kaçtı.



Lider Bursaspor'u yakalama şansı büyük oranda azalan İzmir temsilcisi bitime 9 maç kala grup ikinciliği yarışında da ensesine yapışan Düzcespor ve Belediye Kütahyaspor'u kendisine ortak etti. Defansta ilk 11'in bankolarından İsmail ve Abdülkadir'in sakatlıklarıyla dengesi bozulan, hücum hattında haftalardır forma giyemeyen Enes'i mumla arayan Karşıyaka, Düzce önünde sayısız pozisyonu harcarken taraftarı da çileden çıkardı.



Karşıyakalı taraftarlar özellikle agresif tepkileriyle kart gören Hakan Barış'ı oyundan çıkarken yuhaladı. Taraftarlar takımı da alkışlarla protesto etti. Yeşil-kırmızılı ekipte futbolcuların ise maç öncesi Bornova galibiyetinin primlerinin 2 hafta geçmesine rağmen ödenmemesine tepkili oldukları öğrenildi.



