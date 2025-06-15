Karşıyaka'da eski yöneticiler için vergi müjdesi!

İzmir'in dernek statüsündeki en köklü spor kulübü Karşıyaka'da eski yöneticiler, ödenmeyen güncel vergi borçlarından sorumlu tutulmalarıyla ilgili açtıkları davayı kazandı.Vergi borçlarının son 3 dönemdeki imza yetkisi bulunan yöneticilere yansıtılmasıyla ev ve iş yerlerine ödeme tebligatları gelen Karşıyakalılar, mahkemeden çıkan sonuçla nefes aldı. Yıllardır biriken kamu borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 120 ay taksitlendirip ödemesini sürdüren yeşil-kırmızılılar, geçen sezon biriken güncel vergi borcu nedeniyle sıkıntıya düştü.Çiğli Vergi Dairesi, 2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereğince geçen yıl ekim ayında o dönem 90 milyon TL'ye ulaşan birikmiş vergi borçlarından kulüpte 2023 sonrası görev alan imza yetkili yöneticileri sorumlu tuttu. Bu dönemde yönetiminde istifaların yaşandığı Karşıyaka'da ardından yaşanan gelişmeler ve Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası yönetim düştü. Kulüpte 1.5 aydan uzun süre imza yetkili kalmadı. Basketbol takımının sponsorsuz kalıp maaş ve vergi yükümlülüğünün yönetimde olması yüzünden 3 Aralık'taki olağanüstü kongrede aday bulunamazken, 24 Aralık'taki seçimde kulübün kayyuma kalmaması için son anda toplama liste çıktı.O dönem başkanlığı toplama bir listeyle son gün yeniden üstlenen İlker Ergüllü, vergi borcu tehlikesi nedeniyle imza yetkisini üzerine almadı. Kulüpte güncel vergi borcundan sorumlu tutulan Turgay Büyükkarcı, Azat Yeşil ve İlker Ergüllü döneminin başkan ve imza yetkili yöneticileri Vergi Mahkemesi'ne dava açtı. Karşıyakalıların açtığı davada önce yürütmeyi durdurma kararı çıkarken, ardından dava yeşil-kırmızılıların lehine sonuçlandı. Dava sonucuna göre kulüp tasfiye olmadığı sürece yöneticiler vergi kıskacından kurtuldu. 29 Mayıs'taki son kongrede yine aday bulamayıp yönetimsiz kalan, 26 Haziran'da yeniden sandığa gidecek Karşıyaka'da bu kararla kulübe yönetici bulma sıkıntısı yaşanması beklenmiyor.