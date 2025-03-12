Karşıyaka'da biletlere indirim

Basketbol Süper Ligi'nde sezon başında kurduğu iddialı kadrodaki 7 önemli oyuncusu kulüpteki sponsor ve maaş krizi nedeniyle ayrıldıktan sonra çıktığı 9 maçı da kaybederek küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak kritik Büyükçekmece karşılaşmasının biletlerine indirim yaptı.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi'nde cumartesi saat 15.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 100 TL olarak belirlendi.



Ligde son 10 hafta öncesi 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka'nın düşme hattıyla arasında 3 galibiyetlik fark kaldı. Büyükçekmece'nin de 8 galibiyeti bulunuyor. Maçı kazanan takım ligde kalma yarışında daha rahat konuma gelecek.



Karşıyaka bu mücadele öncesi geçmiş borçlar yüzünden FIBA tarafından lisansları askıya alınan yeni yabancıları Gallinat ve Hollins için çare arıyor. Para arayan yönetim FIBA'ya gerekli ödemeyi yapmaya çalışıyor.



