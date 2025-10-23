Karagümrük, tek eksikle Kayserispor karşı!

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cuma günü Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 1 galibiyete karşın 8 mağlubiyeti bulunan Fatih Karagümrük, 3 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kayserispor ise 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle rakibinin bir basamak üstünde 17. basamakta bulunuyor.
Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kayserispor karşısında görev yapamayacak.
