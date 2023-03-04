Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Samsunspor oldu.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Yusuf Abdioğlu ve 78. dakikada Alim Öztürk kaydetti.
Ev sahibi Samsunspor'da Zeki Yavru 9. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 45'e yükseltti. Çaykur Rizespor 37 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Yusuf Abdioğlu ve 78. dakikada Alim Öztürk kaydetti.
Ev sahibi Samsunspor'da Zeki Yavru 9. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 45'e yükseltti. Çaykur Rizespor 37 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Samsunspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Samsunspor'a konuk olacak.
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