Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3 (Hükmen)
Bornova Hitabspor-Fatih Vatanspor: 0-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 3-0
Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 1-1
Ünye Kadın Spor Kulübü-Beylerbeyispor: 1-1
Çekmeköy Bilgidoğa-ALG Spor: 1-7
Alınan sonuçlar şöyle:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3 (Hükmen)
Bornova Hitabspor-Fatih Vatanspor: 0-1
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0
Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 3-0
Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 1-1
Ünye Kadın Spor Kulübü-Beylerbeyispor: 1-1
Çekmeköy Bilgidoğa-ALG Spor: 1-7