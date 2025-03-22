Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları
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22 Mart 2025 18:35
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-3 (Hükmen)

Bornova Hitabspor-Fatih Vatanspor: 0-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Galatasaray-Beşiktaş JK United Payment: 3-0

Trabzonspor-Hakkarigücüspor: 1-1

Ünye Kadın Spor Kulübü-Beylerbeyispor: 1-1

Çekmeköy Bilgidoğa-ALG Spor: 1-7

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