Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final programı şöyle:
12 Şubat Çarşamba:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)
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