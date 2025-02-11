Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı!
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11 Şubat 2025 12:47

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak. 

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak. 

Çeyrek final programı şöyle:

12 Şubat Çarşamba:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci) 

14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)


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