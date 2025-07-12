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Kadıköyspor altyapı futbolcularından LÖSAM'a anlamlı ziyaret

Samsun Kadıköyspor FK altyapı oyuncuları, LÖSAM'ı ziyaret ederek çocuklarla vakit geçirdi, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. LÖSAM yetkilileri ve kulüp yönetimi, farkındalık yaratan bu buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

calendar 12 Temmuz 2025 16:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kadıköyspor altyapı futbolcularından LÖSAM'a anlamlı ziyaret
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Samsun Kadıköyspor FK altyapı futbolcuları, Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ni (LÖSAM) ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler edindi.

Kadıköyspor FK altyapı futbolcuları, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan LÖSAM'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindi. Samsun LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, yapılan faaliyetler hakkında futbolculara sunum yaparak, gerçekleştirilen aktiviteleri gösterdi. Yapılan ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Sema Danışmaz, "Samsun Kadıköy Spor Kulübü, küçük ama yüreği kocaman futbolcuları, hocaları ve başkanlarıyla birlikte LÖSAM'ın çocuklarını ziyarete geldiler. Çocuklarımız bu ziyaretten çok keyif aldı, ben de onlara LÖSAM'ı anlatmaktan büyük mutluluk duydum. Böyle duyarlı bir etkinliğe imza attıkları için kulübün yönetimine ve tüm ekibe bu anlamlı gün için teşekkür ediyorum. Duyarlı ve örnek davranışlarıyla çocuklara burayı gezdirip yerinde göstermeleri çok değerli çünkü çocuklar söylenenlerden çok gördüklerinden etkilenir, bu da yüreklerini daha çok kabartır. Çok güzel zaman geçirdik, çocuklarımıza hediyeler getirdiler, ayrıca beni de çok duygulandırıp çiçekler hediye ettiler. Küçük adamlar ama yürekleri kocaman adamlar. Derneğim adına ve kendi adıma Kadıköy Spor Kulübü'ne, hocalarına ve tüm ekibe tekrar teşekkür ediyorum. Üstelik bizi ziyarete gelen ilk spor kulübü oldular, bunun için de ayrıca minnettarım. Bu vesileyle birbirimizi kardeş ilan ettik; artık LÖSAM ve Kadıköy Spor Kulübü kardeştir, hepsine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN YEŞİLYURT: FARKINDALIK YARATAN BÖYLE ÇALIŞMALARI GÖRMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ



Sporun önemi kadar vatandaşlık görevleri için de bunun gibi birçok çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kadıköyspor FK Başkan Vekili Hakkı Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu çok anlamlı projeye bugüne kadar gösterdikleri çaba ve gayret için tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Biz, Samsunlu bir vatandaş ve Kadıköy Spor Kulübü olarak farkındalık yaratan böyle çalışmaları görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler de bu anlamlı çorbada tuzumuz olsun istedik, sağ olsunlar bizi kabul ettiler, çocuklarımıza bu güzel ortamı görme ve buraya destek verme imkânı sundular. Bu vesileyle kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın doğayı, insanları, hayvanları sevmesini ve belli bir kültürle gelişmesini istiyoruz; bunu adeta bir aşı gibi onlara kazandırmak için çaba gösteriyoruz. Bugünkü ziyaretimiz de bu çabalarımızın sadece bir parçası. Bu organizasyona imkânlarımız ve gücümüz doğrultusunda katkı sunmaya devam edeceğiz. Sevgili Başkan'a da bizlere bu fırsatı sağladığı için teşekkür ediyoruz."

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