Jose Mourinho'nun ayarları bozuldu

Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Jose Mourinho, peş peşe gelen kötü sonuçlarla birlikte tartışmaların odağına yerleşti. Dünyaca ünlü teknik adam sadece ortaya koyulan futbol, kadro tercihleri ve başarısız sonuçlarla değil maç sonu açıklamalarıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu. Mourinho, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisinin ardından, "10 maç yapsak Beşiktaş 1 kez kazanırdı, 1 maç berabere biterdi, 8'inde biz galip gelirdik" diyerek tepki çekmişti.
2 İSABETSİZ ŞUT
Jose Mourinho, Bilbao yenilgisinin ardından da sarf ettiği sözlerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Portekizli hoca, "Çok iyi başladık. Daha sonra biz bir hata yaptık. Ardından ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik, oyunu domine ettik, pozisyonlar ürettik" dedi. Ancak ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe sadece 2 isabetsiz şut çekmiş, 0.04 xG (Gol beklentisi) üretebilmişti.
TEK SAKATLIK YAŞADI
Portekizli teknik adamın oyuncularıyla ilgili sözleri de gündem oldu. "Ben oyuncularımdan memnunum, oyuncularımı otobüs altına atmam" ifadelerini kullanan Mourinho, hemen ardından Becao yerine Samet'i tercih etmesi için, "Oyun kurabile stoperlerle oynamayı seviyorum. Becao bu tarz bir oyuncu değil" dedi. Sezon başında satışına izin vermediği Sambacı'yı bundan sonra da kullanmayabileceğinin sinyalini verdi.
Samet'in oyun kurmada başarılı olduğu düşüncesi ise taraftarın tepkisini çekti. Başarılı çalıştırıcı, geçen sezonun yıldızı İrfan Can Kahveci'yle ilgili olarak ise, "Onu geliştirmem için sakatlanmaması gerekiyor! Sezon başından bu yana hiç 2-3 hafta aralıksız antrenman yapmadı" dedi. Ancak İrfan'ın bu sezon açıklanan tek sakatlığı, kasım ayının başında üst adale yırtığı nedeniyle sadece 17 gün sahalardan uzak kalması oldu.
2 İSABETSİZ ŞUT
Jose Mourinho, Bilbao yenilgisinin ardından da sarf ettiği sözlerle eleştiri oklarının hedefi oldu. Portekizli hoca, "Çok iyi başladık. Daha sonra biz bir hata yaptık. Ardından ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik, oyunu domine ettik, pozisyonlar ürettik" dedi. Ancak ilk yarı bittiğinde Fenerbahçe sadece 2 isabetsiz şut çekmiş, 0.04 xG (Gol beklentisi) üretebilmişti.
TEK SAKATLIK YAŞADI
Portekizli teknik adamın oyuncularıyla ilgili sözleri de gündem oldu. "Ben oyuncularımdan memnunum, oyuncularımı otobüs altına atmam" ifadelerini kullanan Mourinho, hemen ardından Becao yerine Samet'i tercih etmesi için, "Oyun kurabile stoperlerle oynamayı seviyorum. Becao bu tarz bir oyuncu değil" dedi. Sezon başında satışına izin vermediği Sambacı'yı bundan sonra da kullanmayabileceğinin sinyalini verdi.
Samet'in oyun kurmada başarılı olduğu düşüncesi ise taraftarın tepkisini çekti. Başarılı çalıştırıcı, geçen sezonun yıldızı İrfan Can Kahveci'yle ilgili olarak ise, "Onu geliştirmem için sakatlanmaması gerekiyor! Sezon başından bu yana hiç 2-3 hafta aralıksız antrenman yapmadı" dedi. Ancak İrfan'ın bu sezon açıklanan tek sakatlığı, kasım ayının başında üst adale yırtığı nedeniyle sadece 17 gün sahalardan uzak kalması oldu.