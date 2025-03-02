Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Bugün oynanacak Antalyaspor maçı öncesi öğrencileri ile zirve gerçekleştiren Mourinho kritik tespitlerde bulundu.
"LİDER OLURUZ, YETER Kİ İNANIN"
Samandıra'da takıma seslenen 62 yaşındaki hoca "Rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. 5 maçlık çok zorlu bir periyoda girecekler. Biz bu fikstürde lider oluruz. Yeter ki inanın. Her 3 puan çok önemlidir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Süper Lig'de; Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Pozitif olmamız gerekiyor. Başkanımız da bize bu dönemde çok iyi destek veriyor. Kaliteli hoca olmanın gerekliliklerinden birisi de kadronuza güvenmektir. Ben hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler 5 maçlık dönemde 1 haftayı BAY geçerken Antalyaspor; Samsun, Bodrum FK (D) ve Trabzonspor karşısına çıkacak. Cimbom ise Kasımpaşa; Alanyaspor (D), Antalyaspor, Beşiktaş (D) ve Samsun (D) ile kozlarını paylaşacak.
Jose Mourinho: "Lider oluruz, yeter ki inanın"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi takımla toplantı gerçekleştirdi.
Son güncelleme 02 Mart 2025 10:47
Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Bugün oynanacak Antalyaspor maçı öncesi öğrencileri ile zirve gerçekleştiren Mourinho kritik tespitlerde bulundu.
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