Jose Mourinho'dan transfer mesaisi!

Yoğun eleştirilere rağmen koltuğunu korumayı başaran Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyonu yapmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.



Yeni sezonda kadrosunda eksik istemeyen Portekizli, hayalindeki takımı kurabilmek için transfer sahasında bizzat ter döküyor.



Kariyerini ortaya koyan Mourinho, istediği oyuncuların transferini hızlandırabilmek adına, futbolcularla birebir temas kurarak onları Fenerbahçe'ye davet ediyor.

Sarı lacivertlilerin başına geçtiği günden beri varlığıyla birçok transferde tercih sebebi olan Mourinho bu kozu yine en güçlü şekilde kullanamaya çalışıyor.Sözleşme şartları kadar Jose Mourinho gibi bir markayla çalışma imkanı da transferde belirleyici rol oynuyor. Portekizli hoca, hedefindeki isimlerdenbizzat görüştü.21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Duran, Mourinho'yla görüşme sonrası sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.30 yaşındaki Sırp orta saha Sergej Milinkovic Savic de Portekizli'yle çalışmaya sıcak bakıyor. Ancak Mourinho'nun çabaları tek başına yeterli değil. Sarı lacivertlilerin oyuncuların kulüplerini de ikna etmesi gerekiyor.Savic için Al Hilal'le, Duran için Al Nassr'la pazarlıklar sürüyor.