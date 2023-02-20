Jorge Jesus'tan rakibe göre sistem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus kalan maçlarla ilgili olarak sistem kararını verdi. Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin takviye yapmayı düşündüğü bölge belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus'tan rakibe göre sistem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2023 08:32
Fenerbahçe, iki sistemi de bir arada kullanarak yoluna devam edecek. Sarı-lacivertliler, savunmadaki üçlü ve dörtlü sistemi bir arada kullanarak yoluna devam edecek.

Sarı-lacivertliler, sezona 3'lü savunma anlayışı ile başlamış ve başarılı sonuçlar elde etmişti. Ardından yoğun maç trafiği, sakatlıklar ve rakiplerin sisteme önlem almaya başlamasıyla sıkıntılar yaşanmıştı. Bu süreçte de Teknik Direktör Jorge Jesus, 4'lü savunma anlayışına dönmüştü. Bu sayede savunmadaki boşluklara önlem alınmıştı.

HAZIRLIK MAÇINDA 3'LÜ OYNADI

Sakatların iyileşmesi ve yeni transferle takım tekrar güçlendi. Portekizli teknik adam yoluna her iki sistemi de kullanarak devam edecek. Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertliler, 3'lü savunma hattı ile sahada yer aldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan takım önde baskıyı eskisi gibi yaptı. Maçı 4-2 kazanan takımının performansından memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, sezonun kalan bölümlerinde rakibe göre bir diziliş ile sahaya çıkacak.

3'lü sistemden kesinlikle vazgeçmeyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde son hazırlık maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemedi. Onun da katılımı ile Jesus'un büyük önem verdiği kanat bekleri oyuna daha fazla dahil olacak.

OFANSİF HATTA TAKVİYE

Transfer çalışmaları, Fenerbahçe'de devam edecek. Samet Akaydın ve Oosterwolde transferlerinden sonra ofansif hatta takviye düşünen sarı-lacivertli yönetim, orta saha ve kanat pozisyonunda oynayabilecek etkili bir isim için arayış ve temaslarını sürdürüyor.

Karagümrük ile oynanan hazırlık maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe dünü izinli olarak geçirdi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılacak çalışmalar ile 25 Şubat Cumartesi günkü Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Oosterwolde ve Samet'in bugünkü idmanda yer alması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ