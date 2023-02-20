Jorge Jesus'tan rakibe göre sistem

Fenerbahçe, iki sistemi de bir arada kullanarak yoluna devam edecek. Sarı-lacivertliler, savunmadaki üçlü ve dörtlü sistemi bir arada kullanarak yoluna devam edecek.



Sarı-lacivertliler, sezona 3'lü savunma anlayışı ile başlamış ve başarılı sonuçlar elde etmişti. Ardından yoğun maç trafiği, sakatlıklar ve rakiplerin sisteme önlem almaya başlamasıyla sıkıntılar yaşanmıştı. Bu süreçte de Teknik Direktör Jorge Jesus, 4'lü savunma anlayışına dönmüştü. Bu sayede savunmadaki boşluklara önlem alınmıştı.



HAZIRLIK MAÇINDA 3'LÜ OYNADI



Sakatların iyileşmesi ve yeni transferle takım tekrar güçlendi. Portekizli teknik adam yoluna her iki sistemi de kullanarak devam edecek. Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertliler, 3'lü savunma hattı ile sahada yer aldı. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan takım önde baskıyı eskisi gibi yaptı. Maçı 4-2 kazanan takımının performansından memnun kalan Portekizli çalıştırıcı, sezonun kalan bölümlerinde rakibe göre bir diziliş ile sahaya çıkacak.



3'lü sistemden kesinlikle vazgeçmeyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde son hazırlık maçında rahatsızlığı sebebiyle forma giyemedi. Onun da katılımı ile Jesus'un büyük önem verdiği kanat bekleri oyuna daha fazla dahil olacak.



OFANSİF HATTA TAKVİYE



Transfer çalışmaları, Fenerbahçe'de devam edecek. Samet Akaydın ve Oosterwolde transferlerinden sonra ofansif hatta takviye düşünen sarı-lacivertli yönetim, orta saha ve kanat pozisyonunda oynayabilecek etkili bir isim için arayış ve temaslarını sürdürüyor.



Karagümrük ile oynanan hazırlık maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe dünü izinli olarak geçirdi. Sarı-lacivertliler, bugün yapılacak çalışmalar ile 25 Şubat Cumartesi günkü Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Oosterwolde ve Samet'in bugünkü idmanda yer alması bekleniyor.



